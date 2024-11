Ha iniziato il suo tour dal Polo Integrato Inail di Lamezia Terme, succursale del centro di Budrio, in cui soltanto poche settimane fa è stata inaugurata l’Unità Operativa Complessa di Riabilitazione il sottosegretario alla Salute Maurizio Fugatti. Una visita in Calabria la sua pensata dal parlamentare della Lega Domenico Furgiuele per dare all’esponente del governo gli strumenti per capire al meglio le criticità e i punti di forza della sanità nostrana.

Ad accoglierlo nella sede Inail il direttore generale Giuseppe Perri e il direttore sanitario Antonio Gallucci e il Responsabile dell’U.O.C. Riabilitazione Maurizio Iocco. «Coniugare le eccellenze della sanità pubblica e privata per fare in modo che i calabresi possano curarsi in Calabria»- è stato il messaggio lanciato da Fugatti che sulla tanto agognata fine del commissariamento non si è invece sbilanciato spiegando però che è una criticità e che è un tema di cui il governo si sta occupando.

Il viaggio in Calabria dell’esponente di governo proseguirà a Crotone dove visiterà il Marrelli Hospital e successivamente l’Ospedale Civile.