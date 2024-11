Erano entrambi sprovvisti di Green Pass. Così Nicola Limoncino e Francesco Ientile, due consiglieri di minoranza al Comune di Martone, sono stati allontanati dall’aula consiliare dove era in programma il civico consesso convocato per discutere del bilancio comunale del piccolo centro della vallata del Torbido, guidato dal sindaco Giorgio Imperitura.

La decisione è stata presa dal presidente facente funzione dell’assise cittadina Antonio Pelle, il quale ha richiamato le disposizioni del Ministero per la Pubblica Amministrazioni contenute nel Dpcm dello scorso 12 ottobre, secondo cui i titolari di cariche elettive, di cariche istituzionali di vertice e i componenti di organi (sindaci, consiglieri comunali e assessori), sono obbligati ad avere la certificazione verde per accedere ai luoghi in cui esercitano la propria funzione. I due pertanto sono stati invitati a lasciare il municipio.