A Montalto Uffugo saranno tre i candidati a contendersi la poltrona di sindaco. L'uscente Pietro Caracciolo, che nel 2014 riuscì a spuntarla al primo turno, evitando il ballottaggio, sarà sostenuto da nove simboli tutti di ispirazione civica: Azione in comune, Democrazia Civica, Grande Montalto, Lavoro e Dignità, Linea Comune, Per Montalto, Pietro Caracciolo Sindaco, Progetto Montalto e Prosepttiva Futura.

Il ritorno di Gravina

Otto invece le liste della coalizione che fa capo ad Ugo Gravina, socialista di lungo corso, consigliere provinciale in carica e già primo cittadino per due consiliature consecutive tra il 2004 ed il 2014. Si tratta di Agorà, Insieme con il cuore, Insieme per il futuro, La Montalto che rinasce, Moderati per Montalto, Montalto Libera, Movimento Popolare e Progressista, Sud Protagonista.

L'outsider di centrosinistra

In corsa poi c'è Teresa Lirangi, le cui liste sono di ispirazione di centrosinistra. Potrà contare sull'appoggio di Zonadem, Montalto Terra e Radici, Nuovi percorsi di cambiamento e Liberamente Montalto. In totale dunque, saranno venti i simboli in competizione con oltre 400 candidati per un corpo elettorale di 19.705 aventi diritto a recarsi alle urne.