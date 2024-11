L’ex sindaco di Pianopoli: “Al governatore Oliverio il compito di portare a termine positivamente per la gente di Calabria quel colpo d’ala che ha voluto iniziare a dare a Rende”

“Non ho avuto modo di partecipare a questo grande evento fortemente voluto dal governatore della Calabria Mario Oliverio,dalle notizie che mi sono giunte, quasi sicuramente ho perso una grande occasione.

Probabilmente avrei assistito in diretta alla ripartenza (almeno nelle intenzioni degli organizzatori) della Calabria e quindi al raggiungimento di obiettivi rimasti inattuati da moltissimi anni.



Quando si organizza di mettere in campo i problemi che attanagliano una collettività tartassata dal degrado e dall’abbandono come quella Calabrese è sempre positivo. Dopo circa tre anni di palese torpore ed inefficienza abissale,finalmente il Governatore ha avuto (nonostante la mole) uno scatto di reni per riportare al centro dell’attenzione la Calabria,i Calabresi ed i problemi che li affliggono.



Da tanto tempo credo si aspettasse un cambio di passo,credo che l’attesa si perda nella notte dei tempi e comunque dall’inizio della legislatura targata Scopelliti.

"La pista è tracciata"

Ora la pista è tracciata,sta ai Calabresi decidere se intraprendere il cammino interrotto tantissimi anni fa,ad Oliverio il compito non facile di prendere per mano la sua gente e condurla la dove le loro ambizioni sacrosante vogliono arrivare: la sanità abbandonata a se stessa;l’agricoltura che scalpita per uscire dall’empasse ed il torpore atavico ed il bisogno di slegarsi dai tanti lacci e lacciuoli della burocrazia per liberare tutto il suo potenziale immenso di grande qualità; la produzione industriale eternamente castrata nel suo potenziale immenso da problemi logistici quali i trasporti,il reperimento di manodopera qualificata che è sempre più difficile reperire in questa nostra terra in quanto i giovani validi preferiscono giustamente di andare via pur di non sottostare alle costrizioni di alcuni imprenditori senza scrupoli; i servizi che stentano a raggiungere gli utenti in maniera puntuale;la mancanza di infrastrutture necessarie e non più rinviabili quali la viabilità,trasporti ferroviari,e quantaltro.



Il coinvolgimento nella chermess di Cosenza del mondo universitario Calabrese è stato un’ ottima quanto opportuna scelta che sicuramente darà i suoi tanto attesi frutti perché è da questa realtà che arriverà la linfa giusta per spingere a soluzione le tante problematiche che imperversano nella nostra Regione.

"Fondamentale il ruolo della magistratura"

Accanto a questo va aggiunto che finalmente e non da oggi,vi è una magistratura che sta assestando colpi tremendi facendo piazza pulita nel mondo del malaffare e della delinquenza,tutto ciò non va sprecato,anzi va potenziato perché non cresce il benessere se parimenti non si realizza una società civile più libera dai condizionamenti Mafiosi.



Il momento è indubbiamente molto favorevole per la nostra Regione rappresentata ai più alti livelli dal Ministro Marco Minniti che sta portando avanti con grande competenza e risultati la sua azione di governo dell’Italia raccogliendo plausi da tutta l’Europa.



Favorevolmente anche la venuta del Ministro Lotti che ha raggruppato il mondo dello sport Calabrese che sarà coinvolto nei bandi molto importanti per la realizzazione di strutture sportive per i nostri giovani.



Al governatore Oliverio quindi il compito di portare a termine positivamente per la gente di Calabria quel colpo d’ala che ha voluto iniziare a dare a Rende nei giorni 15-16-17 settembre alla sua azione di governo di questa nostra Regione”.



Rodolfo Cuda