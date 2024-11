Da gennaio 2017 Riace sarà autonoma dal punto di vista idrico. Autonoma e libera dai privati. Domenico Lucano spiega com'è stata possibile questa rivoluzione.

Acqua libera tutti. Gratis. Un atto apparentemente rivoluzionario, ma che in fondo ristabilisce la realtà delle cose in linea con il plebiscitario referendum del 2011 sulla ripublicizzazione dell’acqua. E’ Riace, infatti, il primo comune calabrese a puntare entro il 2017 all’autosostentamento idrico, grazie al lavoro del sindaco Domenico Lucano che ha pensato di staccarsi dal privato costruendo, con 80 mila euro, un pozzo pubblico e trovando acqua sorgiva a 160 metri di profondità. Il sindaco, tra i più influenti personaggi del mondo secondo la classifica della rivista “Fortune”, ha spiegato il senso del progetto ieri sera durante le giornate del “Riace in Festival”.