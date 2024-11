Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, ha partecipato, ieri a Roma alla conferenza delle Regioni. Alla Calabria è stato affidato il coordinamento della Commissione 'Affari istituzionali e generali'

Si è svolta ieri, a Roma, la riunione dei Presidenti della Conferenza delle Regioni per la indicazione dei coordinatori delleCommissioni. Alla riunione, presieduta da Sergio Chianparino,presidente della Regione Piemonte, ha partecipato il Presidente della Regione Mario Oliverio. A conclusione dei lavori, il Presidente Oliverio hainfornato che alla Calabria è stato affidato il coordinamento di una delle undici commissioni e, precisamente, la Commissione"Affari istituzionali e generali" che comprende affari e riforme istituzionali, enti locali, politiche per la montagna, regioni, ecc. "È un riconoscimento - ha detto il Presidente Olivierio - particolarmente significativo è rilevante per la nostra Regione. Infatti, il ruolo di questa commissione è particolarmente importante e, sopratutto, in questa fase caratterizzata da un confronto aperto sulle riforme e sul riordino istituzionale. Ringrazio i collegi delle altre Regioni per la fiducia accordataci che faremo di tutto per non deludere".