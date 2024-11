Sarà l'anfiteatro comunale della marina di Santa Caterina sullo Ionio, nel catanzarese, ad ospitare oggi e domani, 3 e 4 settembre a partire dalle ore 19.00, la festa de l'unità provinciale. Al centro del dibattito le imminenti elezioni regionali e lo sviluppo del territorio. La due giorni democratica, organizzata dal circolo Pd di Santa Caterina e dalla segreteria provinciale di Catanzaro, vedrà protagoniste diverse figure di rilievo nel panorama politico locale, regionale e nazionale.



Nell'arco delle due serate infatti prenderanno parte al dibattito Maria Antonietta De Francesco, segretaria del locale circolo, Francesco Severino, sindaco di Santa caterina, Giancluca Cuda, segretario di federazione Pd provincia di Catanzaro, Michele Drosi, presidente Pd provincia di Catanzaro, Stefano Graziano, commissario Pd in Calabria, Antonio Viscomi, deputato Pd al parlamento italiano, Amalia Bruni, candidata a presidente della Regione Calabria per le fila del centrosinistra, Francesco Boccia, responsabile nazionale Pd degli enti locali.



È prevista inoltre la presenza dei sindaci Pd della Calabria e dei candidati alle elezioni regionali. Spazio anche alla musica e alla gastronomia. Ad allietare le serate ache due cover band di tributo ai Nomadi e a Rino Gaetano. Tutto si svolgerà in ottemperanza alle norme anti covid.