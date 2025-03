La Prefettura informa che resterà in carica fino alle prossime elezioni: «È incaricato di assicurare il regolare funzionamento del Comune»

Si é insediato nel Comune di Savelli il Commissario prefettizio, Domenico Campagna, nominato a seguito delle dimissioni presentate dalla metà più uno dei consiglieri dell’Assise del paese in provincia di Crotone.

«Il Commissario, incaricato di assicurare il regolare funzionamento del Comune - é detto in un comunicato della Prefettura - resterà in carica, nelle more del completamento dell'iter presidenziale di scioglimento, sino al rinnovo degli organi elettivi, previsto nel prossimo autunno».