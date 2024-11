La Regione ha finanziato gli interventi sulle condotte dell'acqua nella città. Conferenza stampa dei democrat dopo i ritardi accumulati nella legislatura del governatore Scopelliti

Pioggia di finanziamenti per la città di Vibo Valentia. Dalla regione Calabria arrivano più di due milioni di euro per ristrutturare la rete idrica di tutta la città. Un intervento che garantirà il miglioramento della qualità dell'acqua e della sua erogazione.

La notizia è stata diffusa nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella Federazione del Partito democratico di Vibo Valentia dove erano presenti il consigliere regionale, Michele Mirabello, il parlamentare del Pd, Bruno Censore, il segretario provinciale, Enzo Insardà, il segretario cittadino, Francesco Pacilè e il consigliere comunale di minoranza del Pd, Giovanni Russo. «Un risultato che il partito democratico rivendica. Un modo per dimostrare come si fa opposizione costruttiva per il bene della città», afferma il consigliere comunale Russo.

!banner!

Il bando, che risale alla legislatura Scopelliti, trova compimento solo oggi grazie alle risorse. Il soggetto attuatore sarà la Regione. Duro l'attacco del consigliere regionale Mirabello al Comune sulla modalità con cui sta gestendo l'eventuale adesione della città alla Zes. Dice Mirabello: «Al posto di inseguire Catanzaro, Vibo ricordi che è inserita in un'area di crisi e il suo porto è incluso nell'autorità portuale di Gioia Tauro».





La parola è poi passata al parlamentare Bruno Censore che si è mostrato soddisfatto per l’obiettivo raggiunto in una città che soffre la sete: «Chi fa politica deve andare al di là del colore di appartenenza. Deve avere un grande senso di responsabilità e dare segnali importanti nel territorio nel quale si è eletti. Il finanziamento di oggi sicuramente lo è».

Rosaria Giovannone