L'opposizione ha chiesto al sindaco di istituire una commissione consiliare d'indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative

Il gruppo di minoranza in seno al Consiglio Comunale di Locri ha chiesto all’mmministrazione guidata dal sindaco Giovanni Calabrese di istituire una commissione consiliare d’inchiesta per far luce sulla gestione dei servizi cimiteriali, che hanno determinato la costruzione e il conseguente abbattimento di circa 100 loculi abusivi.

«La situazione – affermano i consiglieri di opposizione – è di estrema gravità e lascia non poche perplessità su come si possa essere determinata e sulla sussistenza di eventuali responsabilità amministrative».

Il gruppo Scelgo Locri intende dunque fare piena luce su quanto accaduto «che ha determinato il verificarsi di tali irregolarità e illegalità all’interno del cimitero comunale. Se l’intento del sindaco è quello di applicare rigorosamente le regole – rimarcano - saremo al suo fianco, altrimenti non intendiamo prestarci ad operazioni propagantistiche».

