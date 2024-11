Dalila Nesci e Paolo Parentela: «Ci sono tanti disoccupati in Calabria, che potrebbero essere impiegati nella gestione pubblica e autonoma dell'acqua. È arrivato il momento di cambiare sistema»

Sull'acqua potabile nella provincia di Vibo Valentia continua l'impegno dei deputati M5s Dalila Nesci e Paolo Parentela, nonostante il periodo di feste.

I parlamentari hanno incontrato ieri i tre commissari del Comune di Tropea, Salvatore Fortuna, Giuseppe Di Martino ed Emilio Buda, cui hanno esposto problematiche importanti su Sorical, che secondo voci di corridoio, sia pure non confermate, starebbe realizzando due pozzi per l'approvvigionamento idrico nel Vibonese.

Oggi Nesci ha incontrato, invece, il sindaco di Ricadi, Giulia Russo, per approfondire la situazione dell'acqua nello specifico territorio. I due deputati 5 stelle annunciano un'imminente interrogazione parlamentare, al fine, peraltro, di sollecitare pure le competenze regionali a intervenire.

«Obiettivo prioritario – spiegano Nesci e Parentela – è, in proposito, portare le questioni irrisolte in parlamento, come già abbiamo fatto altre volte. Non si può accettare che permangano il silenzio e l'immobilismo e che i cittadini non abbiano il servizio, basilare, e siano costretti a pagare montagne di soldi».

«Se la Regione – concludono i due parlamentari 5 stelle – non è in grado di risolvere e se Sorical continua a traccheggiare, rinuncino alle rispettive competenze e si volti completamente pagina. Ci sono tanti disoccupati in Calabria, che potrebbero essere impiegati nella gestione pubblica e autonoma dell'acqua pubblica. È arrivato il momento di far luce fino in fondo e di cambiare sistema. Non è più possibile tollerare gravi lungaggini e continui disservizi, come sempre a carico dei cittadini».