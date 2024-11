Si è svolta oggi pomeriggio, nella corte dello storico e maestoso palazzo Sanseverino Falcone, la proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali della città di Acri, eletti in seguito alle elezioni comunali che si sono svolte lo scorso 12 giugno, e che domenica 26 giugno hanno visto il turno di ballottaggio e dunque l'elezione del primo cittadino. Per l'eletto sindaco Pino Capalbo si tratta di una seconda volta, la prima nel 2017.

La cerimonia è stata presieduta dal segretario comunale Cosimo Straface, che ha proclamato gli eletti sulla base del verbale dell'Ufficio elettorale centrale, redatto dal presidente, il magistrato Maurizio Pancaro, che ha completato il suo lavoro di revisione dei voti nella giornata del 30 giugno.

A prendere la parola, come ovvio che sia in questa occasione, il sindaco eletto Pino Capalbo, il quale ha sottolineato come la campagna elettorale sia stata «molto dura, in modo particolare durante la fase che ha preceduto il ballottaggio». Capalbo ha specificato che le responsabilità di quanto accaduto «sono di tutti». Il primo cittadino, inoltre, ha cercato di distendere gli animi attraverso le sue parole aggiungendo: «Da oggi in poi mi impegno a far in modo che il rapporto con le minoranze migliori e laddove vi dovessero essere delle convergenze sulle cose da fare faremo di tutto per poter collaborare».

Alla cerimonia presente anche il capo dell’opposizione Natale Zanfini, insieme ai consiglieri eletti nella sua coalizione Emilio Turano, Salvatore Palumbo e Giuseppe Intrieri, assente invece Nicola Feraudo. Tra i consiglieri comunali non presenti alla manifestazione anche Angelo Giovanni Cofone, il terzo competitor alla carica di sindaco.

Per la maggioranza presenti Luca Siciliano, Anna Cecilia Miele, Raffaele Gencarelli, Simone Bruno, Luigi Maiorano, Cosmo Manfredi, Mario Bonacci e Antonio Ferraro. Assenti Raffaele Morrone e Franca Sposato.

Conclusa la fase di proclamazione degli eletti, il sindaco a questo punto ha dieci giorni di tempo (a partire dal 30 giugno) per convocare il primo consiglio comunale. L’assese cittadina avrà altrettanti dieci giorni per riunirsi: la deadline ultima è fissata quindi al prossimo 20 luglio.

Tra le note di colore della cerimonia, il rinfresco offerto dalla società dell’Asd Città di Acri, mentre alle ore 20.30, nella centralissima Piazza Sprovieri, i saluti e ringraziamenti del sindaco Pino Capalbo, saranno allietati anche da un concerto.

Gli eletti

- Sindaco: Pino Capalbo

- Per la maggioranza sono risultati eletti alla carica di consigliere comunale della Città di Acri:

1) Luca Luigi Siciliano

2) Anna Cecilia Miele

3) Raffaele Gencarelli

4) Simone Bruno

5) Raffaele Morrone

6) Franca Sposato

7) Luigi Maiorano

8) Cosmo Manfredi

9) Mario Antonio Bonacci

10) Francesco Antonio Ferraro

- Per la minoranza sono risultati eletti alla carica di consigliere comunale della Città di Acri:

11) Natale Zanfini (candidato sindaco)

12) Salvatore Palumbo

13) Giuseppe Intrieri

14) Nicola Feraudo

15) Emilio Turano

16) Angelo Giovanni Cofone (candidato sindaco)