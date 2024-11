Lo ha affermato il sottosegretario alla cultura Dorina Bianchi, in visita a Cosenza

Il sottosegretario alla cultura Dorina Bianchi, in visita a Cosenza. A proposito della questione aereoporto di Crotone afferma di aver incontrato il ministro Del Rio, il quale ha assicurato che c'è un accordo tra il Ministero del tesoro e l'Enav per fare rientrare l'aereoporto pitagorico tra gli scali nazionali con l'opportuna strumentazione garantendo l'ATC come servizio gratuito.

Rossana Muraca