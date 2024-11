Un tavolo tecnico con il titolare del dicastero alle Infrastrutture per discutere dello scalo crotonese, anche alla luce delle misure che l'azienda Ryanair potrebbe adottare nei riguardi del Sant'Anna. ll sottosegretario alle Attività culturali ed al turismo: Sarà avviata una ricognizione delle risorse

“Sarà un'occasione proficua non solo per discutere dell'attuale situazione dell'aeroporto, ma anche per verificare l'opportunità di attrarre nuovi vettori”. “Nonostante le difficoltà societarie che sta attraversando – spiega il sottosegretario Bianchi – l'aeroporto Sant'Anna nel 2015 è stato il primo in Italia per incremento di passeggeri, registrando un aumento del +445%, grazie proprio all’arrivo della compagnia low cost Ryanair. Una decisione, quella dell'Azienda, che riteniamo inaccettabile, ispirata a scelte squisitamente commerciali nonostante le significative risorse ricevute dalla compagnia aerea in promo-commercializzazione, comunicazione e web marketing di numerose destinazioni turistiche italiane. La maggior parte del costo delle addizioni comunali, che dal primo Gennaio sono aumentate nell'ordine di 2,5 euro a passeggero - è bene sottolinearlo – viene versato all'Inps per il sostegno al reddito del personale del trasporto aereo, mentre circa l'1% viene versato ad uno specifico fondo del Ministero degli Interni – Dipartimento Vigili del Fuoco”.



“Nell'incontro con il Ministro Delrio della prossima settimana - conclude il sottosegretario Dorina Bianchi - avvieremo operativamente anche una ricognizione delle risorse attualmente disponibili per la promozione e per la competitività del sistema aeroportuale calabrese, al fine di individuare ulteriori percorsi di rilancio per l'intero sistema”.