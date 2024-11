Il sindaco e la sua maggioranza ritengono corretto concedere le risorse pubbliche che amministrano ai propri parenti. È questa la sintesi del consiglio comunale che si è tenuto ieri a Bonifati, dopo che il gruppo di minoranza "Avanti per il paese" aveva chiesto una seduta ad hoc per discutere di due determine comunali con cui sono stati affidati incarichi a Piero Gallo, nipote del vicesindaco Valerio Toto, e Mario Gerardo Trombiero Trombiero, suocero del capogruppo di maggioranza Lucio De Brasi.

Bocciata la proposta di sottoscrizione di un documento etico

Tutto sarebbe avvenuto nel pieno rispetto delle leggi e pertanto non ci sarebbe niente da recriminare. Così si è giustificato il sindaco Francesco Grosso innanzi alle domande incalzanti dell'opposizione, la quale però non contesta l'iter procedurale, bensì il lato etico e morale della vicenda. «Come gruppo di opposizione - dice il capogruppo Matteo Viggiano - speravamo in una presa di posizione tesa alla salvaguardia dell’immagine dell’ente e che promuovesse delle attività tese a togliere dall’imbarazzo la comunità, ma purtroppo così non è stato. È stata scritta una pagina buia per l’intero paese». Perché quando la minoranza ha proposto di sottoscrivere un documento di autoregolamentazione con cui si sarebbero vietati gli affidamenti di incarichi e appalti ai propri parenti, si è scontrata col diniego della maggioranza. «Abbiamo presentato un ordine del giorno - dichiara in una nota il gruppo "Avanti per il paese" - nel quale chiedevamo che venisse creato un sistema (es. codice etico) per far sì che mai più eventi simili potessero accadere in futuro. Ma è stato prontamente bocciato». Voti contrari 6 e tutti della maggioranza.