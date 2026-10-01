«Circa 2mila persone sono scese in piazza lo scorso 28 settembre in Calabria, con trattori, presìdi e proteste da Crotone a Firmo-Sibari, da Pizzo a Rosarno. È un segnale potente che la Regione non può liquidare con mere dichiarazioni di solidarietà. Gli agricoltori chiedono a voce alta interventi sui costi di produzione, sul caro gasolio e sui prezzi riconosciuti alle aziende. Servono allora risposte rapide e concrete». Lo afferma in una propria nota il Pd Calabria, che tra l’altro evidenzia i dati sul comparto. «Secondo l’Istat – ricorda il partito – nel 2025 i prezzi alla produzione agricola in Calabria sono diminuiti dell’1,1 per cento e il Crea certifica che gli operai agricoli calabresi sono passati dagli 88.015 del 2023 agli 84.994 del 2024, con una perdita di 3mila lavoratori». «Le fiere e la promozione dei prodotti calabresi – sottolinea poi il Pd Calabria, con riferimento all’operato dell’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – hanno la loro utilità, ma la crisi delle aziende agricole necessita di misure economiche e di politiche agricole adeguate alla realtà odierna». «Il costo del gasolio, dell’energia e degli altri fattori produttivi – ricordano i dem – grava, infatti, sui bilanci delle imprese. Rimane ancora aperta la questione del divario tra i ricavi dei produttori e i prezzi finali che pagano i consumatori». «L’agricoltura calabrese – dichiara il segretario regionale del Pd Calabria, senatore Nicola Irto – ha un peso economico, occupazionale e sociale che impone alla Regione e al governo nazionale di intervenire con misure efficaci e tempestive. La protesta di questi giorni testimonia una difficoltà enorme che viene proprio dalle campagne». «La Regione apra subito un confronto con le organizzazioni agricole e dica quali strumenti intenda impiegare sul costo del gasolio e degli altri mezzi di produzione, sulla tutela del reddito agricolo e contro le pratiche commerciali che penalizzano i produttori. Mai come oggi, gli agricoltori calabresi – concludono i dem – hanno bisogno di poter lavorare e di avere un reddito adeguato».