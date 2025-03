VIDEO | L’assessore ambasciatore della regione coi produttori al villaggio organizzato nella Capitale in occasione della visita del commissario Ue, Christophe Hansen. «Riusciamo a stupire i visitatori dei nostri stand»

Calabria protagonista di Agricoltura È, la tre giorni nel cuore della Capitale organizzata per per celebrare l’anniversario della firma dei Trattati di Roma, che hanno dato vita alla politica agricola comune.

Ambasciatore calabrese a Roma, l’assessore all’agricoltura, Gianluca Gallo che con i Ministri Lollobrigida e Tajani hanno discusso di agricoltura e sviluppo rurale, in occasione dell’incontro con il commissario UE Christophe Hansen.

«La venuta del commissario europeo per l’agricoltura – dichiara Gallo a margine – ha rappresentato l’occasione per il ministero delle Politiche agricole, di organizzare il villaggio, Agricoltura È e tutta una serie di incontri e manifestazioni nei quali Calabria Straordinaria è presente coi suoi prodotti, la sua agricoltura, l’agroalimentare e l’enogastronomia. Questa è una presenza di rilievo, perché la nostra regione riesce ancora una volta a stupire, anche con l’ambizione della qualità che dimostra sia nella promozione che nella produzione, con aziende che fanno bene i compiti a casa e riescono a sorprendere i tanti visitatori che vengono ad assiepare i nostri stand».