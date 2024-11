Il senatore ringrazia il sottosegretario Gentile: «Lavorerò con grande intensità per continuare l'ottimo lavoro che lui stesso ha svolto»

«La nomina a coordinatore regionale di Ap per la Calabria rappresenta un grande onore ed una responsabilita' importante in vista soprattutto di una tornata elettorale delicata e quanto mai incerta». Lo afferma il senatore Piero Aiello, nuovo leader di Alleanza popolare in Calabria.

«Ringrazio il coordinatore nazionale Antonio Gentile - aggiunge - per avermi designato, e come ho sempre fatto lavorerò con grande intensità per continuare l'ottimo lavoro che lui stesso ha svolto in questi anni in Calabria. Una regione che ha dato tanto in termini politici elettorali a questo partito e che continuera' ad avere un ruolo da protagonista per il futuro, a conferma delle qualita' politiche ed umane che e' capace di esprimere». (AGI)

Grillo: "Impegno tangibile"

«Apprendo dalla direzione nazionale del partito della nomina di Coordinatore Regionale conferita al mio amico e politico Senatore Piero Aiello». Queste le parole di Alfonso Grillo, referente Ap Vibo Valentia.

«Tale incarico alla sua persona non è altro che il risultato di un impegno tangibile svolto con serietà in anni di dedizione alla vita politica i cui tratti caratterizzanti sono, da sempre, la sobrietà e la determinazione. La sua è diventata col tempo una figura istituzionale di riferimento non solo nel catanzarese; la stima e la fiducia di quanti hanno potuto apprezzare le sue doti di politico sensibile e attento alle esigenze del territorio, saranno gli elementi fondati su cui costruire un partito moderato e autonomo, capace di inseguire con successo le sfide che ci attendono.

Come amico, approfittando della sua nomina di Coordinatore Regionale, non posso far altro che augurargli un sereno e proficuo lavoro: ora più che mai dobbiamo dedicare ogni sforzo per attuare quei programmi a cui tutti aspiriamo per una ripresa che sicuramente, conoscendolo, non mancheranno ad arrivare».