La soddisfazione di Leone, Ap Cosenza: «Saremo al suo fianco»

«Esprimo grande soddisfazione a nome mio e dell’intero Coordinamento Provinciale di Cosenza per la nomina del senatore Piero Aiello a coordinatore regionale di Alternativa Popolare”.

!banner!

Queste le parole di Gianfranco Leone, coordinatore Ap di Cosenza e provincia che aggiunge: «Condividiamo pienamente la scelta della segreteria nazionale guidata dal Coordinatore Sen. Gentile di affidare all'amico Piero Aiello la gestione del partito in Calabria. Consapevoli delle sue qualità politiche ed umane e consci che la nostra regione rappresenta per AP la punta di diamante fra le regioni d'Italia in termini di consensi e rappresentanza istituzionale. Sono certo che il neo coordinatore regionale saprà rafforzare ancor di più il partito. Noi saremo sicuramente al suo fianco in questa nuova ed avvincente sfida. Convinti che tutti insieme riusciremo a portare Alternativa Popolare verso importanti successi».