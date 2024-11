‘Un risultato di rilevante portata che va a merito dell’ottimo lavoro svolto dal presidente Mario Oliverio, dalla Giunta e dal Dipartimento Programmazione’

‘Da qui bisogna partire per trasformare questo risultato in una grande opportunità – ha dichiarato Giuseppe Aieta - da mettere al servizio della crescita economica e sociale con l’attenzione rivolta alla cultura, alle attività produttive, al mondo giovanile e all’ambiente.

Se sappiamo sfruttare con intelligenza e lungimiranza tutte le opportunità legislative e finanziarie disponibili, avremo la possibilità di scrivere nuove belle pagine per la Calabria, che deve avere un sussulto per posizionarsi con successo nei circuiti competitivi della modernità.

Il lavoro da fare è ancora lungo e necessita di conoscenze e di strumenti operativi che accelerino la spesa con scelte di qualità ed obiettivi strategici. Per questi motivi, d’intesa col direttore del dipartimento programmazione, Paolo Praticò, abbiamo deciso di calendarizzare alcune riunioni di commissione per conoscere nel dettaglio tutti gli strumenti operativi del programma fornendo, così, ad ogni consigliere regionale la possibilità di veicolare opportunità per i Comuni, le imprese e i cittadini'.