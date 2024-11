Per il consigliere regionale con la riforma dello statuto e il varo della nuova Giunta, parte 'veramente' la legislatura Oliverio

"La legislatura targata Oliverio inizia con la promulgazione del nuovo Statuto Regionale, attraverso il quale la Calabria diventa una regione normale al pari delle altre. Il contestuale annuncio del Governatore a varare la propria Giunta è il segno di una nuova fase a cui i calabresi guardano con fiducia e speranza. I tanti problemi che stritolano la Calabria possono, finalmente, essere affrontati con il dovuto impegno per indicare vie d'uscita e soluzioni. Il Partito Democratico è pronto a sostenere, senza se e senza ma, le scelte del Presidente garantendo il sostegno ma, soprattutto, conferendo qualità legislativa e progetti di legge in ossequio al mandato ricevuto dai calabresi. La Calabria ha bisogno di dare una spallata ai lacci e ai lacciuoli per ripartire, a cominciare da una migliore organizzazione dei dipartimenti per passare alle Asp e giungere a dare slancio e qualità alla nuova programmazione comunitaria. Il Consiglio Regionale dovrà dimostrare di essere all'altezza della missione a cui è chiamato sostenendo competenze e meriti al fine di ripartire dando fondo a tutte le energie volitive che pur esistono, traducendosi in proposte di legge che aiutino la nostra Regione ad uscire dalla palude cui è stata tenuta per troppo tempo. Al Presidente Oliverio manifestiamo incondizionato sostegno per le scelte che opererà nel nominare la nuova Giunta che certamente saprà rispondere alle aspettative dei Calabresi".