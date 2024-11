Al Cdm sulla Strage di Cutro con il fascicolo sul Ponte sotto al braccio. Matteo Salvini, ministro alle Infrastrutture, non ha voluto sprecare l’occasione di mostrare a favore di decine di telecamere e macchine fotografiche il suo plastico interessamento alla Madre di tutte le Opere Pubbliche, il Ponte sullo Stretto appunto.

Così, al Municipio del piccolo centro in provincia di Crotone, dove è arrivato insieme alla premier Meloni e agli altri ministri per partecipare alla riunione straordinaria dell’Esecutivo, si è presentato stringendo al petto il fascicolo a lui più caro. Se poi quella cartellina con su stampata a caratteri cubitali la parola “PONTE”, custodisse altro, conta poco. Il messaggio “Cari calabresi, vi penso sempre” è passato lo stesso. Per quello che vale. E per chi ci crede.