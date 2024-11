Dichiarazione di Pietro Giamborino, candidato alle primarie del centrosinistra a Vibo Valentia.

"Finalmente si avvia un processo di chiarezza su uno dei tanti gravi problemi che attentano al diritto alla salute dei cittadini, e non solo vibonesi, che soltanto oggi possono capire i veri motivi che hanno provocato in tantissimi anni disservizi e allarmi sulla erogazione dell’acqua potabile distribuita dall’Alaco - ha dichiarato Giamborino - L’indagine della magistratura spiana, infatti, la strada verso la tanto attesa ricerca delle responsabilità che si sono accavallate in tutti questi anni e nello stesso tempo infonde fiducia e speranze sul più corretto e sano utilizzo del prezioso liquido".





"Il lavoro svolto dalla magistratura vibonese, ed in particolare dal dott. Michele Sirgiovanni - continua il candidato di Campo Democratico - mira a spiegare che non è più consentito a chi viene affidata una competenza così importante come la gestione ed il controllo della erogazione dell’acqua potabile, di derogare da una vigile e responsabile attività di controllo. L’utilizzo dell’acqua potabile è uno dei problemi che più di ogni altro assilla quotidianamente la popolazione e verso cui bisogna prestare la più determinata attenzione nella consapevolezza che garantire, come in questo caso, il diritto alla salute è uno degli obiettivi preminenti per aiutare Vibo Valentia ad uscire dal degrado in cui si trova".