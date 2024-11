Il deputato del Movimento 5 stelle farà tappa a Le Castella, Corigliano, Soverato, Tropea e Belvedere Marittimo

Il tour in difesa della Costituzione #IODICONO domenica 28 agosto alle 21 farà tappa a Le Castella, in piazza Uccialì.

Ad annunciarlo sono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Crotone, Ilario Sorgiovanni ed Andrea Correggia: "Assieme al promotore del tour, Alessandro Di Battista, ci saremo anche noi con gli altri portavoce del M5S calabresi, per difendere la Costituzione dalla 'deforma renziana'. Oltre alla tappa di domenica 28 – comunicano i consiglieri – Di Battista sarà il 27 agosto a Corigliano (Cosenza), il 29 a Soverato (Catanzaro), il 30 a Tropea (Vibo Valentia) ed il 31 a Belvedere Marittimo (Cosenza)".

Il tour "on the road" per affermare le ragioni del “NO” al referendum sulla riforma costituzionale è partito lo scorso 7 agosto. Di Battista sarà in sella al suo scooter fino al 7 settembre per girare in lungo e in largo il nostro stivale, visitando 27 piazze italiane, macinando oltre 4000 chilometri, per parlare con e tra i cittadini.

Un modo per spiegare «10 ragioni per votare NO» al referendum riguardante la nostra Costituzione, che può essere riformata e migliorata ma non in questo modo e non da una maggioranza impresentabile e delegittimata.

Sorgiovanni e Correggia rinnovano l'invito a partecipare all'incontro domenica 28 agosto a Le Castella - Isola di Capo Rizzuto (Crotone), alle 21 in piazza Uccialì, per informarsi e poter esprimere un voto consapevole.