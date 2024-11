Le condizioni meteo non permetteranno di usare l’elicottero, questo il motivo per cui Alfano raggiungerà Melicuccà di Dinami in auto dove è prevista in mattinata l’inaugurazione di un centro di aggregazione giovanile. Salta la visita alla Scuola di Polizia

