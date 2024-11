Dice di ispirarsi alla dottrina sociale della Chiesa e Fratelli d’Italia lo ha candidato in queste politiche nel collegio plurinominale della Camera

Alfredo Antoniozzi ha sessantasei anni, è laureato in legge, è un figlio d’arte. Originario di Cosenza, pur abitando da anni a Roma, è molto legato alla sua città. Suo padre Dario, infatti, è stato sottosegretario alla Presidenza del consiglio, ministro del Turismo prima e dello spettacolo poi, europarlamentare dalla prima legislatura, nel 1979. Anche la carriera di Antoniozzi jr non è da buttar via e si è svolta tutta all’interno del centrodestra tranne una parentesi nella Dc.

È stato infatti coordinatore provinciale di Forza Italia di Roma fino allo scioglimento del partito. Consigliere regionale del Lazio prima e assessore poi, europarlamentare per due legislature, dal 2004 al 2014, assessore comunale con Alemanno dal 2008 al 2012. Nel 2008 viene candidato dal Pdl a presidente della Provincia di Roma, perdendo contro Nicola Zingaretti.

L’adesione a Fratelli d’Italia è avvenuta alcuni anni fa, con il tentativo fallito di rientrare a Strasburgo alle elezioni del 2019. Dice di ispirarsi alla dottrina sociale della Chiesa e Fratelli d’Italia lo ha candidato in queste elezioni politiche nel collegio plurinominale della Camera. Per lui si prospetta un posto nel governo in caso di vittoria del centrodestra.