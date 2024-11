«Fredda, breve, banale e scontata». Così, appena due giorni fa, Antonello Caporale, in collegamento con LaC Tv, ha definito la campagna elettorale, affrontata dai partiti in un momento delicatissimo per il nostro Paese e forse ancor di più per il Mezzogiorno. E “Alla canna del gas” è il titolo scelto da Antonella Grippo per la terza puntata stagionale di Perfidia. Perché in uno scenario apocalittico come quello che stiamo vivendo, con il prezzo del gas alle stelle, il caro bollette che avanza inesorabilmente, e gli italiani impoveriti che non riescono ad arrivare alla metà del mese, alla canna del gas sono anche i partiti, e la politica in generale, che ha perso autorevolezza e che si sta mostrando con poche e confuse idee difronte agli elettori, non riuscendo a rivendicare quel primato che i cittadini vorrebbero pure assegnarle.

La vulcanica giornalista di Sapri, in compagnia del giornalista di LaC News24 Pasquale Motta, per declinare la materia scottante ha allestito anche un parterre di nomi di illustri e taluni navigati protagonisti della politica italiani. Interverranno Antonio Tajani (Forza Italia), Pierluigi Bersani (Articolo 1) e Bobo Craxi (Pd). In studio ci saranno Antonio Ingroia (Italia Sovrana e Popolare), Tilde Minasi (Lega) e Dalila Nesci (Impegno Civico).

