«È troppo chiedere se l'ipotesi dell'alleanza con i cinque stelle in Calabria possa rappresentare una possibilità reale? È giunto il tempo di iniziare a parlare il linguaggio della chiarezza nei confronti dei democratici calabresi». Non usa mezzi termini il consigliere regionale Michele Mirabello in merito all’attuale situazione politica in Calabria.





«Non solo ogni semplice militante, ma l'intero gruppo dirigente regionale del Pd – specifica l’esponente democrat - si trova sballottato fra le fughe in avanti, e le continue rassicurazioni di importanti dirigenti, che dispensano certezze e sicurezze intorno alla possibile riproposizione dello schema politico nazionale sul territorio calabrese, e le ripetute uscite a gamba tesa dei Morra o delle Ferrara, ed in ultimo addirittura dei Sapia, che rifiutano con sdegno di considerare questa ipotesi. "E intanto il tempo se ne va", diceva una vecchia canzone di Celentano».





La prospettiva, è quella di eliminare le perplessità: «È troppo chiedere che si faccia chiarezza e che gli alleati di governo abbiano un minimo di rispetto verso un grande partito ed i suoi militanti? Abbiano salutato con sollievo e speranza – rimarca Mirabello - la nascita del governo giallorosso, ed oggi in tanti ritengono indispensabile che da qui in avanti possano nascere nuove sintonie anche in vista delle elezioni regionali. Ma ora bisogna sgombrare il campo da ogni ambiguità e dalle mezze verità. Se parliamo di ipotesi concrete siano messe in campo e si discutano, se invece a prevalere, come a volte appare, fosse la "linea Morra-Ferrara", francamente, meglio fare i conti con la realtà evitando di inseguire chimere».

LEGGI ANCHE: Regionali, Laura Ferrara (M5s): «Non sarò candidata governatore»

Elezioni regionali, Ferrara (M5s) torna a escludere accordi con il Pd

Regionali, Sapia (M5s): «Mai con Oliverio». E il presidente fa spallucce

Regionali, Castorina (Pd) apre ai 5s: «Una Calabria diversa è possibile»