Il sindaco di Cosenza si unisce al sindaco di Rossano Antoniotti e a quello di Corigliano Geraci nel chiedere maggiori fondi al governo per la gestione dell'emergenza dovuta all'alluvione

"Se questa fosse effettivamente la cifra totale che il Governo ha deciso di stanziare – ha affermato il presidente della Provincia Occhiuto – sarebbe di certo molto lontana rispetto a quella necessaria per risarcire i danni provocati dall’alluvione del 12 agosto; non potrebbe bastare a coprirli, né a risarcire imprenditori e cittadini di Rossano e Corigliano che hanno subito consistenti perdite. Né, tantomeno, consentirebbe alle amministrazioni locali di riuscire a provvedere ai lavori necessari per ristabilire la viabilità delle strade e per ripristinare i servizi”.