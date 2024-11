Avanzata la richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio provinciale da quattro consiglieri provinciali (Ciacco, Capalbo, Madeo e Tavernise), esponenti della lista Provincia Democratica. I punti affrontano diverse questioni importanti delineando un programma all'ordine del giorno ricco di tematiche di rilevanza regionale. Esaminare l'ipotesi di esclusione della Calabria dalla rete di Alta velocità nazionale; la strada Sibari-Sila, chiarimenti e attivazione delle procedure; le misure adottate per la sicurezza delle strade provinciali legate al maltempo; la redazione del Piano di utilizzazione degli edifici scolastici provinciali.

I consiglieri, in una dichiarazione congiunta, hanno affermato che la loro iniziativa è volta a promuovere un dibattito costruttivo e il confronto consiliare. Riconoscono il ruolo fondamentale del Consiglio provinciale e dei suoi membri come espressione di una partecipazione democratica attiva. Le questioni poste all'ordine del giorno sono considerate centrali per lo sviluppo e la sicurezza delle comunità locali. Nell'ottica di promuovere il benessere territoriale, esprimono la speranza che la presidente Succurro convocherà la seduta consiliare nei termini di legge per affrontare e risolvere le questioni sollevate, dimostrando così un impegno concreto verso il progresso della provincia.