Il consigliere comunale ha posto l’accento sui requisiti richiesti per accedere al ruolo dirigenziale nell’azienda trasporti di Cosenza

«Va revocato perché illegittimo l’avviso pubblicato dall’Azienda Amaco di Cosenza il 17 luglio 2018 in merito alla ricerca di un Direttore di esercizio e gestore dei trasporti perché tra i requisiti richiesti, nello stesso avviso, è previsto stranamente il diploma di scuola media superiore».



A comunicarlo è Carlo Guccione, consigliere comunale della cittadina bruzia, che in una nota sottolinea come il provvedimento sia «in netto contrasto con quanto stabilito con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2017 che all’articolo 2 – comma 3 lettera A - dei requisiti del direttore di esercizio, tra l’altro, è richiesta la laurea in ingegneria».



«Ci auguriamo – conclude Guccione - che si tratti solo di una svista, anche perché la storia dell’Amaco porta con sé un passato già costellato da atti poco chiari e trasparenti e, come abbiamo avuto modo di discutere in Consiglio comunale, ora rischia pure il fallimento».