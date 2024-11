«Non vedo de Magistris come un oppositore, non posso vedere come un oppositore una persona che ha la voglia di costruire per questa terra». A dirlo è stata Amalia Bruni, candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria, rispondendo a una domanda su Luigi de Magistris, a sua volta candidato governatore in Calabria alla guida di un polo civico.

«De Magistris – prosegue Bruni - mi ha invitato e io l'ho reinvitato, sarei molto felice che si potesse accogliere all'interno di questa grande coalizione. E poi ogni tanto siano le donne a guidare».