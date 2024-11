Ambiente e politiche sociali saranno i temi al centro dell'attività istituzionale della Regione nella prossima settimana. Saranno tre le Commissioni del Consiglio regionale che riprenderanno i lavori a partire da martedì 12 giugno, giorno in cui sono state calendarizzate le sedute di due organismi consiliari.

La prima sarà la Commissione regionale contro la 'ndrangheta, che ha un solo punto all'ordine del giorno: l'avvio dell'esame della proposta di legge di modifica della legge istitutiva della stessa commissione, presentata dal presidente dell'organismo speciale, Arturo Bova. Il testo prevede in particolare l'ampliamento dei compiti della Commissione regionale anti-'ndrangheta anche ai temi del contrasto della corruzione e della promozione della cultura della legalita': prevista, martedi', l'audizione di Davide Mattiello, gia' deputato nella passata legislatura e gia' componente della Commissione Giustizia e della Commissione parlamentare antimafia.



Quattro invece gli ordini del giorno della seduta della quarta Commissione "Ambiente e assetto del territorio" del Consiglio regionale, seduta programmata sempre per martedi' 12 giugno: il primo punto riguarda alcune audizioni sui lavori di elettrificazione della linea ferroviaria jonica, quindi audizioni su problematiche relative allo svincolo autostradale di Rosarno e audizioni, tra cui quella dell'assessore regionale all'Ambiente, Antonella Rizzo, sullo stato della depurazione in Calabria, e infine l'esame della proposta di legge dei consiglieri regionali Antonio Scalzo, Sebi Romeo e Domenico Bevacqua, in tema di economia circolare e di gestione dei rifiuti.

Giovedì 14 giugno tocca invece alla terza Commissione "Sanità e attività sociali e culturali" del Consiglio regionale, che si riunirà per affrontare cinque punti all'ordine del giorno: tra questi spiccano la verifica dello stato di attuazione del welfare in Calabria, con le audizioni dell'assessore regionale alle Politiche sociali, Angela Robbe, e dei consiglieri regionali Orlandino Greco e Gianluca Gallo (firmatari di due mozioni sul tema, poi unificate in un'unica mozione), e con l'esame di una proposta di legge di iniziativa della Giunta che modifica la legge 23/2003 di riforma del settore alla luce di una recente sentenza del Tar.