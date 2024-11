L’ex consigliere comunale di Cosenza, Marco Ambrogio: ‘Se qualcuno voleva far passare la nostra parte politica come coloro i quali si scagliano contro i dipendenti o in disaccordo con il sindacato dimostra di possedere memoria molto corta o di mentire sapendo di farlo’

‘L'ultima cosa che avrei voluto ottenere con il comunicato inerente le progressioni economiche del personale era quella di polemizzare su un argomento così delicato che tocca una delle questioni cardini della vita politico - amministrativa della nostra terra, la meritocrazia. Eppure, causa l'imminente campagna elettorale si è tentato di spostare l'attenzione sul terreno della polemica non ricevendo però risposte e chiarimenti ai dubbi sollevati e cioè se è possibile per esempio che in una scala da uno a cento, la meritocrazia, il curriculum e l'esperienza maturata possano valere solo da uno a due punti massimo. O ancora come mai non sia stata rispettata la media ponderata nell'attribuzione dei risultati. E come sia possibile attribuire dei criteri (secondo quale legge) con i risultati e/o i punteggi relativi alle schede del 2012/13/14 conosciuti da tutti coloro i quali si sono seduti ai tavoli.



Se qualcuno voleva far passare la nostra parte politica come coloro i quali si scagliano contro i dipendenti o in disaccordo con il sindacato dimostra di possedere memoria molto corta o di mentire sapendo di farlo.



Chi mai può dimenticare le battaglie intraprese nel corso di questi anni contro l'amministrazione Occhiuto insieme al sindacato tutto nelle imponenti figure di Gianluca Campolongo segretario Provinciale della Cisl Umberto Calabrone Segretario Generale della Cgil cs e Antonio Verrino Segretario Generale della Uil a difesa delle cooperative sociali i cui dipendenti si sono visti drasticamente diminuiti ed in alcuni casi dimezzati gli stipendi. Oppure la vicenda dei buoni pasto o ancora il tentativo da parte dell'allora sindaco di nominarsi altri due dirigenti esterni nei settori Urbanistica e Cultura, che abbiamo prontamente bloccato affermando che nella pianta organica esistevano quelle figure in grado di poter ricoprire quelle cariche.



Questa è la nostra storia portata sempre avanti in piena sinergia e condivisione col sindacato tutto, il resto non ci appartiene’.