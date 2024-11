Domani 22 Marzo, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del candidato a Sindaco, l’imprenditore Stefano Mascaro che guiderà la coalizione civica nata dalla sintesi politica del Partito Democratico e del movimento nazionale Il Coraggio di Cambiare l’Italia

E’ in programma per martedì 22 Marzo, alle Ore 16, presso la sala meeting dell’Hotel Roscianum, in contrada Sant’Irene, la conferenza stampa di presentazione del candidato a Sindaco, l’imprenditore Stefano Mascaro che guiderà la coalizione civica nata dalla sintesi politica del Partito Democratico e del movimento nazionale Il Coraggio di Cambiare l’Italia. L’annuncio della nascita del Coordinamento civico elettorale CCI-PD, è stato diramato a termine di un incontro tenutosi, nei giorni scorsi, al quale hanno partecipato per il movimento Il Coraggio di Cambiare l’Italia, il presidente nazionale Giuseppe Graziano, il coordinatore provinciale Aldo Marino ed il coordinatore civico Vincenzo Scarcello, e per il Partito Democratico, il segretario regionale Ernesto Magorno, il presidente della federazione di Cosenza, Luigi Guglielmelli ed il coordinatore cittadino, Antonio Caputo. Il coordinamento elettorale PD-CCI ha individuato, da un ventaglio di nomi qualificati, la figura di Stefano Mascaro, personalità autorevole, conosciuta e stimata in Città e che ha le caratteristiche giuste per rappresentarla, in tutte le sedi. Abbiamo stretto un patto per la Città – fanno sapere dal Coordinamento civico elettorale CCI-PD – condividendo la volontà di avviare un cammino comune perché crediamo che i gravi problemi di questo territorio debbano essere affrontati insieme e senza alcuna pregiudiziale politica o di appartenenza partitica. Dall’incombente e persistente inefficienza del servizio sanitario, passando per le carenze infrastrutturali e della mobilità, finendo alla questione Enel e alla necessità di garantire un percorso turistico-culturale ampio per la Città del Codex, crediamo che serva un’Amministrazione comunale forte e autorevole che possa governare la fase straordinaria che sta attraversando la cittadinanza rossanese. Ed è questa l’unica priorità ed il solo interesse che lega le varie anime della coalizione. In questa direzione non è casuale nemmeno – aggiungono i due Dirigenti – la scelta del candidato sindaco.