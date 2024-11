Su richiesta della Prefettura ogni lista è stata sottoposta al vaglio della commissione circondariale per verificare che i candidati soddisfacessero i requisiti imposti con la legge Severino. Una rinuncia

Si è riunita ieri a Palazzo De Nobili la commissione elettorale per valutare l'ammissibilitá delle candidature degli aspiranti consiglieri comunali. Per la prima volta e su esplicita richiesta delle Prefettura ogni lista è stata sottoposta al vaglio della commissione circondariale per verificare che i candidati soddisfacessero i requisiti imposti con la legge Severino. All'esito dei controlli si è disposta l'esclusione per incandidabilitá di sei aspiranti consiglieri comunali.



Si tratta di Leonardo Gareri della lista Obiettivo Comune a supporto di Sergio Abramo, Rosario Bocchino della lista Pensionati d'Europa a sostegno di Enzo Ciconte, Luigi Marullo della lista del Psi a sostegno di Ciconte, Carmine Ciciarello di Salviamo Catanzaro a sostegno di Ciconte, Pietro Nisticò di Primavera a Catanzaro/Idv a sostegno di Ciconte e Giorgio Vitale di Socialisti e Democratici a sostegno di Ciconte. Si è inoltre preso atto della rinuncia espressa da un candidato inserito nella lista del Pd, Vincenzo Costa.





Luana Costa