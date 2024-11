Nella città capoluogo di regione a contendersi la fascia tricolore Sergio Abramo e Vincenzo Ciconte. Fuori Nicola Fiorita e Bianca Laura Granato

Urne chiuse anche a Catanzaro (leggi Catanzaro news). Sono quattro i candidati a sindaco che si contendono la fascia tricolore: Sergio Abramo (centrodestra), Vincenzo Ciconte (centrosinistra), Nicola Fiorita (Cambiavento), Bianca Laura Granato (Movimento cinque stelle).

“Cambiavento”, “Insieme per Fiorita” e “Catanzaro 1594”: sono queste le tre liste a sostegno del professore universitario dell’Unical, Nicola Fiorita, leader dell’associazione Cambiavento (TUTTI I CANDIDATI).

Un'unica lista invece a sostegno la corsa della candidata del Movimento cinque stelle Bianca Laura Granato ( TUTTI I CANDIDATI).

Ecco liste a sostegno della coalizione di centrosinistra che appoggerà Vincenzo Ciconte. Queste le liste presentate finora: “Fare per Catanzaro”, "Alleanza civica per Catanzaro", "Salviamo Catanzaro", "Pensionati d'Europa", "Catanzaro in rete", "Svolta democratica", "S&D – Socialisti e domocratici con Mottola Di Amato", "Psi", "Primavera a Catanzaro - Italia dei Valori", "Udc" e "Pd" (TUTTI I CANDIDATI)

Queste invece le prime liste presentate che appoggeranno il sindaco uscente Sergio Abramo: “Catanzaro con Sergio Abramo”, “Catanzaro da Vivere”, "Officine del Sud", "Forza Italia", "Obiettivo comune", "Federazione popolare per Catanzaro" (TUTTI I CANDIDATI).

Alta l'affluenza nel capoluogo di regione che si attesta al 71,76%.

Ore 12. Sezioni scrutinate 78 su 90

***I DATI AGGIORNATI***

Candidato sindaco Voti% Sergio Abramo 39,60% LISTE Federazione Popolare 4,79 Lista Civica con Sergio Abramo 6,47 Lista Civica Ap Catanzaro da vivere 9,11 Lista Civica Obiettivo comune 6,76 Lista Civica Officine del Sud 4,52 Forza Italia 10,14

Candidato sindaco Vincenzo Ciconte Voti % 30,98% LISTE Unione di Centro 4,95 Lista Civica Svolta Democratica 7,79 Lista Civica Catanzaro #Inrete 4,82 Italia dei Valori-Civica 1,75 Socialisti e Democratici 3,93 Lista Civica #fare per Catanzaro 9,47 Partito Democratico 5,14 Lista Civica Salviamo Catanzaro 1,21 Partito Socialista Italiano 2,11 Pensionati d’Europa 0,50 Lista Civica AC Alleanza 2,93

Candidato sindaco Nicola Fiorita Voti % 23,36%

LISTE Lista Civica Insieme per Fiorita 3,42 Lista Civica Catanzaro 1594 2,72 Lista Civica Cambiavento 6,72