Divulgati i nomi dei 32 candidati alla carica di consigliere comunale, i quali saranno presentati nel corso di una imminente conferenza stampa

“Il Movimento Cinque Stelle Catanzaro è una realtà”. Lo annuncia in una nota Bianca Laura Granato per informare dell’avvenuta certificazione della lista. I 32 candidati a consigliere, che sosterranno l’unica donna candidata a sindaco nelle amministrative di Catanzaro, verranno presentati in una conferenza stampa che si terrà nei prossimi giorni.

“Finalmente – continua Bianca Laura Granato – Catanzaro ha l’opportunità di cambiare veramente, uscendo dalle logiche dei vecchi partiti che l’hanno governata negli ultimi decenni. Il vero cambiamento per la città è rappresentato da un gruppo di cittadini liberi ed onesti, che da mesi si sono aperti alla cittadinanza per scrivere un programma partecipato che presenteremo ufficialmente nei prossimi giorni”.

Oltre al candidato sindaco Bianca Laura Granato, faranno parte della lista: Aneta. Podedworna, Umberto Catanzariti, Giuseppe Longo, Luigi Chiarella, Domenico Varano, Valentina Accoti, Roberta Canino, Roberto Colosimo, Alberto Tarsitani, Mariano Mancuso, Mario Volpe, Silvia Squillace, Giuseppe Lamanna, Giuseppe Tiriolo, Orderico Principato, Salvatore Pupo, Serena Varano, Angelo Raffaele, Antonio Paone Falvo, Armando Faragò, Fernando Rubino, Simona Mongiardi, Francesco Benincasa, Erika Procopio, Salvatore Carè, Tiziana Marino, Giovanni Vito Bianco, Salvatore Passafaro, Rossana Princi, Maria Scrivo, Gina Teresa Mancuso e Nicola Polito.

l.c.