Torna a casa sconfitto il candidato del centrosinistra Vincenzo Ciconte: “Siamo comunque fieri di questo risultato e da qui ripartiremo”

C'è aria di disfatta nel comitato elettorale di via Iannoni a Catanzaro. Il candidato a sindaco Vincenzo Ciconte a sconfitta ancora calda discute animatamente con il coordinatore regionale del Partito Democratico Giovanni Puccio. Le sezioni ancora non sono stata scrutinate completamente ma la gente già va via. Quasi nessuno dei candidati consiglieri dello schieramento si è fatto vivo nella sede elettorale ad esclusione di Antonio Sgromo dell'Udc e di Manuel Laudadio candidato nella lista Svolta Democratica.

E nelle poche dichiarazioni rilasciate dall'esponente del centrosinistra traspare amarezza: "Valuteremo attentamente il dato non appena sarà definitivo ma c'è stato del fuoco amico. C'era già stato al primo turno e adesso bisognerà capire da dove proviene. Siamo comunque fieri di questo risultato perché è un consenso personale e da qui ripartiremo".

Vincenzo Ciconte assicura che il centrosinistra farà opposizione e invia i propri complimenti al sindaco Sergio Abramo che ha trovato la riconferma nelle urne. "Faccio gli auguri al sindaco. Bisogna dare atto del voto dei cittadini. Ringrazio i tanti giovani che sono nella mia sede, le donne che ci hanno messo la faccia candidandosi nelle liste ma sopratutto ringrazio chi mi ha votato. Da domani bisognerà partire da questo dato per costruire una nuova classe dirigente che vada in direzione del cambiamento".