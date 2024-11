Mercoledì 28 giugno l’insediamento del forum permanente dell’opposizione civica

“Al riconfermato sindaco Sergio Abramo giunga il mio più sincero augurio di buon lavoro”. Esordisce così in una nota il leader del movimento civico Cambiavento Nicola Fiorita all’indomani del turno di ballottaggio che ha visto prevalere il centrodestra con Sergio Abramo a Vincenzo Ciconte esponente del centrosinistra.

“La città ha bisogno di un profondo rinnovamento di idee, di metodo e di pratica amministrativa. Il voto lo ha confermato e ha dato ad Abramo il compito gravoso di rispondere a questo bisogno. Spero che sappia farlo con equilibrio ed equità sociale ma soprattutto con le mani libere. E mi auguro che Abramo sia consapevole che a sostenerlo è stata una parte decisamente minoritaria dei cittadini: l’astensione al ballottaggio è il dato politico più rilevante su cui tutti insieme dovremo riflettere.

Dal canto nostro, come già detto all’indomani del primo turno, avremo l’obbligo di vigilare sull’operato del sindaco e della sua maggioranza, con la consapevolezza di lavorare solo ed esclusivamente per il bene della città. Porteremo nella sala del Consiglio le idee e lo stile che ci hanno animato e che ci hanno spinti ad un risultato così numericamente rilevante. Accanto a chi siederà in Consiglio ci sarà un intero movimento che ha dimostrato di non voler disperdere la propria energia. Ecco perché mercoledì 28 giugno nascerà ufficialmente il forum permanente dell’opposizione civica che sarà la benzina da mettere nel motore della nostra azione in consiglio. L’invito a partecipare alla prima riunione, alle ore 18 presso la sede dell'associazione “La Calabria che Rema”, è esteso a tutta la cittadinanza: Cambiavento non si ferma”.

