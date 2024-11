Il senatore sarà in città il 7 giugno accompagnato dal deputato Paolo Parentela

«Il Movimento 5 Stelle continua la propria campagna elettorale con la presenza di Nicola Morra, che sarà a Catanzaro mercoledì 7 giugno, a partire dalle ore 17.30 in Piazza B. Grimaldi (accanto al bar Mignon). Un’altra presenza che conferma la vicinanza della deputazione parlamentare del Movimento, interessata in prima persona alle sorti delle elezioni amministrative del prossimo 11 giugno nel capoluogo di regione della Calabria». Ad affermarlo è la candidata a Sindaco M5s Bianca Laura Granato, che aggiunge: «Le amministrative in Calabria sono una sfida difficile per il Movimento. Abbiamo iniziato un percorso rivoluzionario e di moralizzazione per la politica cittadina. Il nostro metodo si pone l’obiettivo di iniziare un percorso, che certamente non sarà breve, volto a far comprendere ai catanzaresi quanto sia importante distaccarsi dalle logiche del voto clientelare e del voto di scambio».

La Cinque Stelle continua: «Essere portavoce del soggetto politico più votato d’Italia non è per noi soltanto motivo d’orgoglio, ma anche di grande responsabilità nei confronti della città. La vicinanza dei nostri parlamentari, ci conferma che in un’ottica di governo e grazie all’operato del nostro Paolo Parentela, il M5s avrà in agenda anche i problemi del nostro territorio». L’appuntamento è per mercoledì 7 giugno a partire dalle ore 17.30 in Piazza Grimaldi. Insieme a Nicola Morra, ci sarà il deputato catanzarese Paolo Parentela ed i candidati al consiglio comunale.

«Per noi è l’ennesima occasione – conclude Granato – per avvicinare il M5s ai catanzaresi. I leader nazionali dei partiti in città non si sono mai visti, mentre noi confermiamo la nostra vocazione naturale, che è stare in mezzo alla gente».

