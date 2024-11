I Democratici e Progressisti pronti a scendere in campo al fianco di Lucio Presta nelle amministrative di Cosenza

Dopo la costituzione del gruppo consiliare in Regione, composto da un consigliere per collegio elettorale, e dopo la creazione dell'area politica di riferimento interna al PD, i Democratici Progressisti annunciano la loro partecipazione alle prossime elezioni amministrative per la scelta del primo cittadino in diverse città della provincia, ma in particolar modo nel capoluogo di Cosenza.



Lo faranno con una lista propria, realizzata con l'ausilio paritetico di 16 uomini e 16 donne, scelti fra coloro i quali hanno partecipato alla creazione del progetto politico e membri della società civile.



La lista dei Democratici Progressisti vuole essere rappresentativa delle varie anime che compongono la sinistra attiva ed associativa della città di Cosenza, che si rivedono nell'esperienza più recente del governo nazionale e nell'opera difficile condotta fino ad oggi dal governo della Regione.



La lista sarà composta da nomi ineccepibili, trasparenti e puliti a sostegno della candidatura di Lucio Presta , un uomo dalle indubbie capacità manageriali in grado di restituire al capoluogo bruzio il ruolo di città partecipata , responsabile e soprattutto credibile. Il gruppo provinciale dei DEMPRO è già al lavoro per presentare presto ai cittadini ed alla stampa la squadra che vorrà misurarsi nella dura ed avvincente competizione.



Quanti vorranno dare il loro contributo potranno farlo presentandosi presso la federazione provinciale del PD di viale Trieste o nel punto incontro di prossima apertura nel centro cittadino.



Il capogruppo alla regione dei DP, on. Giuseppe Giudiceandrea si dice fiducioso sul risultato che verrà raggiunto dalla lista : "Aspettatevi belle sorprese sia per quanto riguarda i nomi delle persone coinvolte nel progetto che per il risultato finale".