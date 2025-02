Il gruppo dei Giovani Democratici e una larga fetta degli iscritti al Pd ha deciso: il nome che li rappresenta per le prossime amministrative a Lamezia Terme è quello di Lidia Vescio, una giovane avvocatessa di 34 anni iscritta tra i democrat dal 2019, prima degli eletti al consiglio comunale, già candidata alla Camera dei deputati e portavoce delle Democratiche di Catanzaro. Il curriculum di questa giovanissima è lungo e contempla anche un posto nella segreteria provinciale nel 2020/21 e la carica di presidente di commissione garanzia al congresso del Pd.

Lo comunicano con una nota gli stessi 96 iscritti che fino a pochi giorni fa battagliavano contro le forzature sulla candidatura di Doris Lo Moro e chiedevano rinnovamento e primarie.

«Il Partito Democratico si trova di fronte a un'importante opportunità: scegliere il cambiamento e il ricambio generazionale per favorire la costruzione di una nuova classe dirigente e ricucire il tessuto sociale dopo dieci anni di malgoverno delle destre», scrivono in una nota.

«Il ricambio generazionale - prosegue la nota - non riguarda solo l'età, ma un nuovo approccio: significa portare nelle istituzioni competenze innovative, idee fresche e una visione politica più aperta, partecipata e vicina alle reali necessità delle persone. Significa rompere con il passato non per cancellarlo, ma per costruire un modello più dinamico e moderno, capace di rispondere alle sfide di una società in continua evoluzione. Per farlo, è fondamentale ascoltare le esigenze dei cittadini, delle associazioni, delle imprese e dei professionisti, sviluppando politiche e strumenti nuovi per affrontare situazioni inedite con soluzioni efficaci e innovative».

«A testimonianza di questo impegno concreto per il rinnovamento, proponiamo alla carica di sindaco Lidia Vescio, iscritta al Pd da molti anni e portavoce delle donne democratiche. Una donna giovane e competente, capace di offrire una visione innovativa per la città, portando un ricambio generazionale autentico e costruttivo. La sua candidatura rappresenta un'opportunità per unire e condividere con sincerità un progetto politico all'altezza delle aspettative della città di Lamezia Terme. Il futuro non si aspetta: si costruisce oggi».

Alla luce di questa proposta sottoscritta da una larga parte del circolo lametino del Pd sarà ora necessario che l'assemblea degli iscritti si riunisca per decidere se a rappresentare il partito alle prossime amministrative sarà la giovane avvocatessa. Intanto per martedì è previsto un incontro al Nazzareno tra l'ex sindaco ed ex parlamentare Doris Lo Moro e il rappresentante di Lamezia Bene Comune Rosario Piccioni.