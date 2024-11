Urne chiuse dalle ore 23. Sono iniziate a Locri, la città più popolosa tra quelle chiamate oggi alle urne in Calabria, le operazioni di spoglio delle schede per il rinnovo del consiglio comunale. Dai primi dati diffusi dai seggi si profila una vittoria del sindaco uscente Giovanni Calabrese (lista “Tutti per Locri”), in vantaggio di circa 600 voti sullo sfidante Vincenzo Carabetta (lista “Scelgo Locri”). Al momento le sezioni scrutinate sono circa il 22%.

Ore 1:05. Scrutinate il 50% delle schede scrutinate. Il sindaco uscente Calabrese è in testa con il 69,1%. Carabetta 27,7%.





Ore 1:47. Giovanni Calabrese rieletto sindaco di Locri con il 70,81% delle preferenze. Lo sfidante Carabetta si ferma al 29,18%.

La nuova composizione del Consiglio Comunale di Locri:





Sindaco: Giovanni Calabrese





MAGGIORANZA

Raffaele Sainato

Anna Baldessarro

Anna Rosa Sofia

Giuseppe Fontana

Vincenzo Panetta

Miki Maio

Domenica Bumbaca

Roberta Accursi

Piero Leone

Marco Cavaleri

Tommaso Raschellà





MINORANZA

Vincenzo Carabetta

Michele Ratuis

Anna Garreffa

Sofia Passafaro

Carlo Previte

