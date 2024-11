Supera nel ballottaggio l'uscente Basilio Ferrari. Grande festa in piazza

Applausi, musica e fuochi d'artificio per salutare il ritorno di Roberto Perrotta nello scranno più alto del comune di Paola. L'esponente socialista, alla guida di una coalizione denominata di salute pubblica, sostenuta dal Partito Democratico, oltre che da Italia Del Meridione ed altri movimenti civici, ha superato nel ballottaggio l'uscente Basilio Ferrari.

Perrotta ha ottenuto circa il 53% delle preferenze. I dati sono in attesa di essere confermati dalla Prefettura di Cosenza. Già nel primo turno Perrotta aveva ottenuto un ampio margine di vantaggio rispetto a Ferrari.

Festeggiato dai suoi sostenitori, il nuovo sindaco è sceso in Piazza IV Novembre per un primo discorso a caldo, in cui ha invitato lo stesso Ferrari a collaborare con lui. «La nuova amministrazione di Paola si muoverà nel solco della concordia e della serenità - ha detto - ed io mi adopererò affinché tutti i cittadini, quelli che mi hanno votato e quelli che mi hanno avversato, possano essere degnamente rappresentati».

Si è commosso Perrotta, nel ricevere l'abbraccio dei paolani. «Qualcuno ironozza sul fatto che io piango spesso - ha detto con gli occhi lucidi - Molte volte non riesco a trattenere i miei sentimenti. E' un modo anche per esprimere la mia riconoscenza ai cittadini. Farò di tutto per non deluderli».

Salvatore Bruno