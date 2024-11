Nella città di San Francesco è sfida all'ultimo voto per l'elezione del sindaco tra Roberto Perrotta e Basilio Ferrari

Si concluderà nella nottata la tornata elettorale per l’elezione del sindaco di Paola. Una campagna elettorale intensa che ha visto impegnati per la corsa alla carica di primo cittadino 5 candidati: il sindaco uscente Basilio Ferrari, Carmelo Meo, Enzo Limardi, Roberto Perrotta, Pino Falbo. Al ballottaggio, tuttavia, sono giunti gli aspiranti sindaci che hanno ottenuto i maggiori voti: Roberto Perrotta, ex primo cittadino e Basilio Ferrari, sindaco uscente.

Dai primi parziali, Perrotta è in vantaggio sull'avversario politico Ferrari: 52.77% delle preferenze contro il 47.23%. Circa 6.000 le schede finora scrutinate.