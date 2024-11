Domani l'annuncio ufficiale. Scontato il no a qualsiasi alleanza con i partiti, il giornalista ha manifestato più volte interesse per il progetto di Lamberti Castronuovo

Sembra che Klaus Davi abbia deciso e che domani ci sarà l’annuncio della discesa in campo a Reggio Calabria in vista delle prossime elezioni amministrative. Scontato il no a qualsiasi alleanza con i partiti anche se Klaus Davi ha manifestato più volte interesse per il progetto culturale portato avanti dall’imprenditore Edoardo Lamberti Castronuovo. Escluso comunque ogni apparentamento con altre liste e soprattutto con i partiti. A quanto si apprende l’annuncio ci sarà domani, anche se Klaus Davi non conferma.

Attualmente il massmediologo è consigliere comunale a San Luca dove ha presenziato all’80 per cento dei consigli comunali, anche quelli dell’era Covid affrontando in auto un viaggio di oltre 2000 km. Titolare di una agenzia di comunicazione, è anche opinionista di punta del gruppo Mediaset. Il suo sogno è riportare la Bibbia Ebraica a Reggio e catalizzare turisti da tutto il mondo.