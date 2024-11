Il tentativo di comporre uno schieramento unitario prosegue, tra gentialiani e principiani, per adesso con scarsi risultati. Per questo tutto fa supporre che alle amministrative di Rende entrambi i gruppi si presenteranno con un proprio candidato a sindaco. L’ex Nuovo Centro Destra ancora non ha trovato la quadra sul nome, mentre Sandro Principe potrebbe lanciare il giovane Alessandro De Rango, a meno che non decida egli stesso di calarsi nella mischia, nonostante le vicende giudiziarie che lo riguardano. Per arrivare ad un accordo c’è sempre tempo, magari nella fase di ballottaggio.

Un nuovo movimento si affaccia nel panorama politico locale

Nel frattempo nel panorama politico della città del Campagnano si affaccia un nuovo simbolo, quello del Movimento Cittadino, che annovera tra i promotori anche il consigliere provinciale uscente Marco Ambrogio, guidato a livello locale da Luigi Cosentini intervistato:

Affollamento di aspiranti sindaci ai nastri di partenza

Il Movimento Cittadino potrebbe affluire nella coalizione di AttivaRende, a sostegno di Mimmo Talarico. Nastri di partenza affollati dunque, con l’uscente Marcello Manna al lavoro per attrarre al suo Laboratorio Civico anche un pezzo del Pd. L’altro ha già traslocato insieme al segretario cittadino dimissionario, Francesco Adamo, protagonista, con l’aggregazione Idee in Circolo, di un ticket insieme a Rende Cambia Rende di Massimiliano De Rose e La Terza Rende di Carlo Petrassi, formazione a cui si è aggiunta anche Italia del Meridione di Orlandino Greco. E poi c’è il Movimento Cinquestelle che ha scelto Francesco Turco, il gruppo politico CambiaMenti con i fratelli Bonanno, Emanuele Ruvio, Amerigo Castiglione e Vittorio Toscano, la coalizione che fa capo a Sergio Tursi Prato, il primo a scendere in pista, e anche la Lega destinata a quanto pare a tentare la corsa in solitaria con il consigliere uscente Antonello Elia.