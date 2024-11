Confronto finale tra i candidati sindaco di Vibo Valentia, in onda oggi alle 15 sul canale 199, Il Vibonese Tv e alle 22.30 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre. Nella trasmissione conclusiva dello Speciale Amministrative in sedici puntate, andato in onda sulla nostra rete televisiva fin dai giorni seguenti alla presentazione delle liste, l’attenzione si è concretata sul comune capoluogo i cui cittadini saranno chiamati ad esprimersi, domenica 26 maggio, per determinare la composizione del nuovo consiglio comunale. Quello che di fatto era l’ultimo e più importante confronto pubblico tra i candidati alla guida di Palazzo Luigi Razza, ha però registrato la defezione di due dei quattro aspiranti sindaci. Stefano Luciano e Francesco Belsito non si sono infatti presentati all’appuntamento stabilito (e fissato da 14 giorni esatti), perdendo così l’opportunità di partecipare ad un confronto democratico ed equo e di rivolgere un ultimo appello agli elettori. Evidentemente, i toni aspri assunti nella campagna elettorale e alcuni sconcertanti scenari rivelati dalle nostre testate sul fronte della legalità (che riguardano tutti gli schieramenti in campo) hanno indotto gli assenti a disertare il confronto.

E proprio sui toni esacerbati assunti dal dibattito politico negli ultimi giorni, si è in buona parte concentrato il confronto tra gli esponenti politici presenti: Domenico Santoro del Movimento Cinque Stelle e Maria Limardo del centrodestra. Personalità che non hanno mancato di scontrarsi con veemenza sul tema della legalità, della composizione delle liste sotto il profilo giudiziario, degli “impresentabili”. Scontro, senza filtri né censure, culminato con un colpo di scena finale a favore di telecamere. In studio, il direttore Stefano Mandarano e il giornalista Giuseppe Mazzeo, hanno stimolato il dibattito incalzando i candidati presenti sui temi della strettissima attualità e sulla rispettiva progettualità relativa al futuro assetto dell’apparato burocratico, della Giunta, dei programmi di sviluppo per la città. Ne è nato un confronto serrato e incalzante culminato con l’immancabile appello al voto da parte dei candidati presenti.

L’appuntamento è alle ore 15 di oggi, venerdì 24 maggio, sul canale 199, Il Vibonese Tv, (in replica alle 18, alle 21 e alle 22.30), sul canale 19 LaC Tv alle ore 22.30 e in streaming sul nostro sito. La versione integrale del confronto sarà disponibile sul nostro sito nella prima serata di oggi.