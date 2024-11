In corso controlli dei Carabinieri all'ufficio elettorale di Cosenza, per verificare irregolarità nel rilascio dei certificati elettorali

COSENZA – I carabinieri della Compagnia di Cosenza stanno passando al setaccio la documentazione custodita nell'ufficio elettorale del comune bruzio relativa in particolare al rilascio di duplicati dei certificati elettorali a persone che ne hanno dichiarato lo smarrimento. L'operazione è in corso da circa due ore nella sede ubicata in Via Bengasi, nel plesso che ospita anche la scuola elementare Emma Tavolaro. Secondo quanto si è appreso, l'attività di indagine si protrarrà fino a notte fonda. Si tratterebbe di un controllo approfondito disposto per verificare se siano stati rilasciati più duplicati del certificato elettorale agli stessi soggetti i quali, in maniera fraudolenta, attraverso questo stratagemma potrebbero tentare di esprimere più di una preferenza in diversi seggi, abusando del ruolo di rappresentanti di lista. I rappresentanti di lista, infatti, sono ammessi al voto anche in una sezione differente rispetto a quella assegnata in base alla residenza. L'operazione conferma la particolare attenzione che le forze dell'ordine stanno prestando al turno delle amministrative in programma domenica 5 giugno.

Salvatore Bruno